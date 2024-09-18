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Фото: Накануне.RU

Минпросвещения высказалось за ограничение количества детей иностранцев в классах

Школам и организациям дошкольного образования в России предлагают ограничить в группах и классах количество детей иностранцев, плохо владеющих русским языком.

Об этом говорится в методических рекомендациях Минпросвещения, которые были направлены в регионы. "При слабом владении русским языком, особенно в сочетании с выраженными иными особыми образовательными потребностями, эффективное обучение очевидно не проще, чем обучение ребенка с ограниченными возможностями здоровья, таким образом, необходимо стремиться к тому, чтобы в классе (группе) не было более трех детей, плохо владеющих русским языком", — заявили в ведомстве.

Информацию подтвердила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, а также ряд учебных заведений, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что около 53% учителей в России отметили, что у детей мигрантов наблюдаются проблемы с владением русским языком. Кроме того, они испытывают трудности с освоением общеобразовательных предметов.

Теги: Минпросвещения, дети, школа, образование


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