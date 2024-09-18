Средняя стоимость кредитов наличными превысила 29%

В России средний показатель полной стоимости кредитов наличными в августе текущего года составил 28,7% годовых.

По данным Объединенного кредитного бюро, к началу сентября показатель достиг 29,3%. Объем кредитования снижается третий месяц подряд. По итогам августа банки выдали займы наличными на 507 млрд руб., что на 13% меньше, чем в июле. Темпы сокращения в июне и июле составляли по 4%.

Средний чек кредита за месяц уменьшился до 175 тыс. руб. Кроме того, средний срок кредитования также растет и сейчас составляет два года и девять месяцев. Переплата за это время составит около 60% — то есть человеку придется выплатить банку 160% изначально взятой суммы, сообщают "Известия".

Тем временем, долги россиян по кредитным картам увеличились почти в полтора раза за год.