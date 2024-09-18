ФНС возобновила работу личного кабинета после сбоя

Личный кабинет Федеральной налоговой службы после сбоя вновь работает штатно.

Это произошло из-за высокой активности пользователей сервиса в связи с рассылкой налоговых уведомлений и получением их налогоплательщиками. 17 сентября ФНС начала рассылать уведомления о начисленном налоге на процентные доходы по банковским депозитам. В уведомлениях указывались банки, в которых были открыты вклады, сумма процентов, сумма, с которой должен был быть уплачен налог, а также итоговый размер выплаты.

По данным ведомства, в настоящее время в личном кабинете ФНС авторизуется около 3 тыс. 600 пользователей в минуту, что превышает в четыре раза среднюю активность, сообщает Forbes.

Напомним, под налог с процентов по вкладам подпадут доходы от них свыше 190 тысяч рублей. Порог повысился из-за повышения ставки Центробанка России с 18 до 19%.