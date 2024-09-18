В Подмосковье запретят мигрантам готовить уличную еду

Власти Подмосковья решили ввести запрет на привлечение иностранной рабочей силы по патентам в ряде сфер.

Это произойдет с января 2025 года. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области, инициатива затронет сферы уличного питания в нестационарных объектах, торговли алкоголем и табаком, социальных услуг, в том числе спорта, культуры, досуга, здравоохранения и образования.

Как сообщила зампред правительства региона Наталья Масленкина, за три года участились жалобы в сфере торговли, связанные с иностранной рабочей силой. В настоящее время в регионе действует ограничение в 15% на привлечение иностранных сотрудников в розничных магазинах, торгующих алкоголем и табаком. Теперь власти хотят ввести полный запрет на работу в этих сферах по патентам. Масленкина отметила, что подобные меры уже введены в 22 регионах.

Ранее между парламентариями началась дискуссия, которая вышла за пределы зала заседания и очень красноречиво охарактеризовала все, что происходит в миграционной политике.