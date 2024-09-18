18 Сентября 2024
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Стало известно о разногласиях союзников Украины по переговорам с Россией

Позиции западных союзников Украины по возможным путям урегулирования конфликта с Россией разделились.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, часть допускает возможность перехода к переговорам, однако это настораживает других, которые считают, что такой подход может вынудить Киев "преждевременно" пойти на прекращение огня.

Активное обсуждение стратегии в отношении конфликта на следующий год обусловлено приближением зимы и опасениями о том, как с ней справится украинская энергетическая инфраструктура, которая сильно повреждена. Кроме того, отсутствует прорывов на фронте. Некоторые союзники на Западе считают, что дипломатия позволила бы выйти из этого тупика. Они также считают период между выборами в США в ноябре и президентскую инаугурацию в январе 2025 года окном возможностей для дипломатии, поскольку у уходящей администрации президента США Джо Байдена появится больше политической свободы для этого.

Издание отмечает, что украинский лидер Владимир Зеленский по-прежнему отвергает возможность переговоров как публично, так и в частном порядке. Президент считает, что Москва воспользуется прекращением огня для перегруппировки войск и продолжения атак.

Тем временем, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Times заявил, что разрешение Киеву на нанесение ударов дальнобойными ракетами вглубь России не станет красной чертой, влекущей за собой эскалацию.

Теги: Украина, Россия, спецоперация, переговоры


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