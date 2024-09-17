Республиканцы потребовали у Секретной службы обеспечить безопасность Трампа

Республиканцы-конгрессмены США на фоне второго покушения на кандидата в президенты Дональда Трампа потребовали у Секретной службы обеспечить безопасность политика на том же уровне, на каком ее обеспечивают для президента Джо Байдена, сообщают РИА Новости со ссылкой на Fox News.

27 сентября конгрессмены просят от Секретной службы провести брифинг перед членами Конгресса по покушениям на Трампа, а также рассказать, каким образом служба планирует успешную защиту политика в дальнейшем.

Напомним, кандидат в президенты США Дональд Трамп пережил второе покушение, случившееся примерно через два месяца после первого. На этот раз его пытались атаковать в гольф-клубе во Флориде. Власти расценивают случившееся именно как попытку покушения на политика. Сын политика Дональд Трамп – младший уточнил, что возле места ЧП нашли автомат АК-47. Позже выяснилось, что подозреваемый, Райан Уэсли Рут, выражал намерение убить лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына.