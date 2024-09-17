18 Сентября 2024
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Фото: nato.int / пресс-офис NATO

Столтенберг заявил, что разрешение Киеву ударов вглубь России не станет "красной чертой"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Times заявил, что разрешение Киеву на нанесение ударов дальнобойными ракетами вглубь России не станет красной чертой, влекущей за собой эскалацию.

"Он (Столтенберг - ред.) отверг предупреждение (президента РФ Владимира - ред.) Путина о том, что использование ракеты станет "красной чертой", после которой Россия окажется "в войне" с НАТО. Он (Путин - ред.) уже много раз объявлял "красные линии", и он не шел на эскалацию, также имея в виду непосредственное вовлечение в конфликт союзников по НАТО", - цитируют РИА Новости.

Генсек заявил, что "поддерживает страны, как Великобритания и Франция, которые выступили за предоставление Киеву разрешения на применение дальнобойных ракет". При этом он утверждает, что их использование Украиной "не втянет североатлантический альянс в конфликт с Россией".

Напомним, Госдепартамент отказался делать какие-либо заявления по итогам переговоров президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Переговоры Байдена и Стармера прошли 13 сентября. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал, что на этой встрече лидеры стран обсудят снятие ограничений для Украины по ударам дальнобойными ракетами вглубь территории РФ.

Западные СМИ отмечали, что президент США Джо Байден не будет разрешать Киеву бить дальнобойными ракетами вглубь российской территории, пока Владимир Зеленский не представит ему свой "победный план". Ранее Зеленский заявил, что Запад должен разрешить украинскому режиму наносить удары по российскому тылу, а также предоставить для этого ракеты, причем такие, чтобы переломить военный конфликт в пользу Киева. Он отметил, что просил об этом США и Британию.

Добавим также, что президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее..

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Песков также указал, что заявление Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно чёткое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.

Теги: красная черта, удары вглубь России, НАТО, Столтенберг


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