18 Сентября 2024
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Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Астраханские экспортеры представили рыбную продукцию на международной выставке Seafood Expo Russia

Центр поддержки экспорта, который курируется министерством экономического развития Астраханской области, организовал участие астраханских предпринимателей в международной выставке Seafood Expo Russia, которая сегодня стартовала в Санкт-Петербурге. Выставка проходит в стенах «ЭКСПОФОРУМ» и будет открыта для посетителей до 19 сентября.

Регион на выставке представляют перспективные представители астраханского рыбного хозяйства и его инфраструктуры: ООО «БИФФ БИОС корма для рыб», ООО АРК «Белуга», ИП Зуева Лариса Викторовна, ООО «Первая Астраханская Рыбная Компания», ООО «Седой Каспий», ООО «Стимул», ООО «Холодильник Володарский», которые демонстрируют свою продукцию на коллективном стенде и ООО «Бакреу» — на индивидуальном стенде.

«Центр поддержки экспорта традиционно организовывает участие астраханских производителей рыбной продукции в этой масштабной международной выставке, ведь кому, как не астраханцам, демонстрировать свои достижения в этом направлении. И ежегодно подтверждению этому становятся заключенные по итогам Seafood Expo Russia экспортные контракты», — прокомментировала Юлия Голубкина, руководитель Центра поддержки экспорта.

рыба, стерлядь, биоресурсы, сачок(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Seafood Expo Russia — главная выставка российской рыбной отрасли международного значения. Ежегодно она объединяет на своей площадке представителей всех сфер рыбохозяйственного комплекса и связанную с ним инфраструктуру. Ежегодно мероприятие предоставляет возможность найти клиентов и партнёров во всех регионах России, 70 зарубежных странах и на Евразийском экономическом пространстве.

«Особым интересом среди иностранных покупателей пользуются рыба и икорная продукция — это своего рода бренд Астраханской области. Именно поэтому мы ежегодно закладываем средства в рамках господдержки для того, чтобы как можно больше астраханских экспортеров могли представить свою продукцию, оплачивая за них оргвзносы, аренду и застройку индивидуальных и коллективных стендов», — отметила Дилара Марданова, заместитель начальника Центра поддержки экспорта.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Экспозиция выставки располагается в двух павильонах, один из которых посвящён вопросам промысла, переработки, логистики и хранения, сбыта, а также сектора аквакультуры, который ежегодно растёт опережающими темпами и имеет потенциал для собственного выставочного зала. Второй павильон объединяет конструкторские бюро, судостроительные и судоремонтные предприятия, производителей оборудования для комплектации судов и предприятий переработки.

Центр поддержки экспорта Астраханской области создан в 2011 году на базе Астраханского фонда поддержки малого и среднего предпринимательства в целях оказания информационно-консультационной, промоутерской, образовательной и иной поддержки экспортно-ориентированным субъектам малого и среднего предпринимательства.

Он расположен на третьем этаже Центра «Мой бизнес» (улица Ульяновых, 10). Связаться с его специалистами можно по телефону: +7 (8512) 48-34-04, +7 (8512) 48-60-00.

Теги: выставка Seafood Expo Russia, центр поддержки экспорта, рыбная продукция


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