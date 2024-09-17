Спецборт МЧС России доставил в Москву на лечение троих детей, пострадавших при нападении в челябинской школе

Спецборт МЧС России доставил троих детей из Челябинска в Москву на лечение, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России.

Ранее сообщалось, что в столицу отправят двух пострадавших. Во время полета пациентов сопровождали врачи. Сообщается, что дети будут проходить реабилитацию в одном из федеральных центров. Самолет Ан-148 МЧС России, на котором летели дети, оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, а также аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами.

Нападение на школу произошло 16 сентября. Есть пострадавшие. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил правоохранительным органам, министерству образования, администрации города, уполномоченному по правам ребенка детально разобраться в ситуации и провести проверки во всех образовательных организациях. СКР начал расследование обстоятельств нападения на школу. Уголовные дела возбуждены по статьям "Организация убийства" и "Халатность". Также имеются подозрения на психическое заболевание у школьника.