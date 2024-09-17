Участник программы "Время героев" приступил к стажировке в полпредстве УрФО

Наставником Александра Загайнова стал полпред в УрФО, врио секретаря Генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев. Участник программы "Время героев" приступил к стажировке в аппарате полпреда.

"До конца сентября Александр Загайнов будет погружаться в деятельность полпредства, изучит специфику всех шести регионов Уральского федерального округа. Кроме того, запланированы встречи с федеральными органами власти, а также силовыми структурами, которые представлены в округе", - отметил заместитель полпреда в УрФО Борис Кириллов.

Ранее участник программы "Время героев" прошел четырехнедельные стажировки в администрации Екатеринбурга и правительстве Свердловской области, где погрузился в особенности работы органов власти на муниципальном и региональном уровнях, сообщает пресс-служба уральского полпредства.

Участник программы «Время героев» Александр Загайнов родился в городе Семипалатинске (Казахстан), окончил Новосибирское высшее военное командное училище, Тюменский государственный университет и Общевойсковую академию Вооружённых Сил Российской Федерации им. Фрунзе.

За личное мужество, самоотверженность и отвагу, проявленные при выполнении воинского долга в условиях сопряжённых с риском для жизни, в боях по защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации награжден орденом Мужества (2023 г.), медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней с мечами (2023, 2024 гг.). Подполковник, командир войсковой части.

Программа по обучению участников СВО «Время героев» реализуется по поручению Владимира Путина Высшей школой государственного управления Президентской академии.