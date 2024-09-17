Комитет Госдумы РФ поддержал запрет на усыновление детей в страны, где разрешена смена пола

Комитет Госдумы РФ по защите семьи рекомендовал думе принять в первом чтении законопроект о запрете усыновления российских детей в страны, где разрешена смена пола, сообщают РИА Новости.

"Рассмотрев указанный вопрос, комитет Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства решил: рекомендовать Государственной Думе принять названный проект федерального закона", - говорится в сообщении.

Кроме того, в документе написано, что комитет принял решение предложить совету ГД включить указанный законопроект в проект порядка работы Госдумы на 25 сентября 2024 года для рассмотрения в первом чтении.