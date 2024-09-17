В России в перечень террористов и экстремистов внесен боевик нацбатальона "Азов"*

В России в перечень террористов и экстремистов внесен боевик нацбатальона "Азов"* Александр Кучерявенко**. Информация об этом опубликована на сайте Росфинмониторинга, передает корреспондент Накануне.RU.

Александр Кучерявченко уроженец Макеевки. Родился 3 апреля 1970 года, говорится на сайте.

Ранее в печень террористов и экстремистов внесли полковника ВСУ Федора Ярошевича**, который заочно обвиняется в нанесении ракетного удара про Краматорску.

* Запрещенная в России террористическая организация.

** Внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.