СМИ: Подросток сознался в избиении 12-летней школьницы под Екатеринбургом

15-летний подросток из села Мостовское под Екатеринбургом якобы сознался в избиении 12-летней соседки. Об этом сообщают местные жители.

Как передает их слова Telegram-канал Ural Mash, пострадавшая якобы задирала парня вместе с местными детьми. Самого же подростка односельчане описывают как спокойного и порядочного мальчика из многодетной семьи. Потому никто не ожидал, что он будет ждать, когда школьница пойдет домой и нападет на нее. Девочка якобы отбивалась и даже расцарапала нападавшему лицо. Тот же несколько раз ударил ее по голове и сбежал.

Когда настало время искать девочку, подросток тоже принимал участие и якобы специально путал людей, отводя от места преступления. Позднее следователи сравнили отпечатки пальцев парня с теми, что нашли на одежде побитой - они совпали. После этого подросток якобы во всем сознался.

По другим версиям, школьник вместе с девочкой провожал друзей, а потом отдельно вернулся домой, так как подруга решила зайти в магазин за газировкой и чипсами. По словам мамы парня, девочку действительно видели в магазине тем вечером. Есть еще одна версия - якобы подросток поджидал обидчицу в кустах, бросил в нее камень, от чего та потеряла сознание, а после оттащил в лес, где якобы и избил в страхе, что она сдаст его.

В правоохранительных органах пока никак не комментируют произошедшее, потому о том, что действительно произошло вечером минувшего воскресенье пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что у девочки диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, грудной клетки, компрессионный перелом одного позвонка, частичный разрыв печени, а также множественные ссадины. Помимо этого, предполагается, что был порван и желчный пузырь. Сейчас ее перевели на ИВЛ. Состояние стабильно тяжелое.