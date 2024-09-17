1,4 миллиарда евро доходов от активов РФ пошли на ПВО и боеприпасы Киеву

Первые доходы, полученные от замороженных в ЕС российских суверенных активов, пошли преимущественно на оплату поставок ПВО и боеприпасов для Украины. Об этом сообщил вице-президент ЕК Валдис Домбровскис.

"1,4 миллиарда было направлено через Европейский фонд мира на оплату самых необходимых поставок, прежде всего артиллерийских снарядов и систем ПВО", — приводит его слова РИА Новости.

Ранее в МИД РФ заявили, что ответ России на перечисление Европой доходов от российских активов в пользу Украины будет очень жестким. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва будет прорабатывать возможность юридического и правового преследования тех, кто имеет отношение к решению конфисковать активы России.