Глава Тобольска Петр Вагин объявил о ряде кадровых назначений

Глава Тобольска Петр Вагин на коллегии администрации города объявил о ряде кадровых назначений, передает корреспондент Накануне.RU.

Должность заместителя главы города, управляющего делами, занял Павел Робакидзе. До назначения он руководил департаментом безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени, также чиновник имеет большой опыт работы в правоохранительных структурах.

Правовое управление возглавил Сергей Дмитриев. Общий стаж работы в правовой сфере более 25 лет.

На должность директора департамента городской среды назначен Федор Духно, ранее возглавлявший управление дорожной инфраструктуры.

Департамент по культуре и туризму возглавила Зухра Исимбаева.

"Уверен, ее компетенции, ярко проявленные в сфере экономики, принесут ощутимые результаты в развитии туризма. Возлагаю на нее большие надежды по реализации мастер-плана туристического каркаса, укреплению ярмарочной торговли, расширению событийного календаря и продолжения заложенных традиций в сфере культуры", - прокомментировал новый мэр.