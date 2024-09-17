Отопительный сезон в Нижнем Тагиле стартует 23 сентября

Отопительный сезон в Нижнем Тагиле стартует со следующей недели. Об этом сегодня сообщил глава города Владислав Пинаев.

Как рассказал мэр в своем Telegram-канале, он подписал постановление о начале отопительного сезона с 23 сентября.

"В первую очередь подключим социальные объекты: больницы, садики, школы, учреждения культуры и спорта. В случае понижения температуры воздуха начнем давать тепло на социальные объекты уже на этой неделе", - сообщил Пинаев.

Мэр добавил, что по вопросам, связанным с подачей тепла, открыта "горячая линия" по телефонам: 112, 25-78-83, 25-78-92.

Напомним, что в Екатеринбурге отопительный сезон стартовал накануне, 16 сентября. Сообщалось, что дома жителей уральской столицы планируют за две недели полностью подключить к теплу.