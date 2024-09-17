Улицу 22 Партсъезда в Екатеринбурге перекроют до конца года

В Екатеринбурге до конца 2024 года будет закрыто движение транспорта по улице 22 Партсъезда.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, перекрытия будут действовать на участке от 40-летия Октября до Машиностроителей. Ограничения продлятся с 22 октября по 20 декабря. Как уточнили в мэрии, это связано с проведением работ по строительству трубопроводов бытовой и ливневой сетей.

Движение транспорта будет направлено по улицам Машиностроителей, 40-летия Октября, Банникова и проспекту Орджоникидзе. Во время работ строители обеспечат проезд к домам №2, 4, 6, 8 и 8 "а" по улице 22 Партсъезда, а по их завершению восстановят элементы благоустройства. Схема движения общественного транспорта при этом останется без изменений.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге на два месяца закроют движение по бульвару Вдохновения.