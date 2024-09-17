17 Сентября 2024
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Фото: пресс-служба Ивановской областной думы

Реализация проекта «Детское пространство 37», инициированного Ивановской областной Думой, завершается

Завершается третий этап реализации проекта «Детское пространство 37», направленного на создание физкультурно-игровой инфраструктуры в дошкольных образовательных учреждениях Ивановской области.

Накануне, 16 сентября, новая площадка открылась в детском саду общеразвивающего вида № 23 города Иваново, а 17 сентября – в детском саду «Улыбка» поселка Ильинское-Хованское. В торжественных мероприятиях по этому поводу приняла участие председатель Ивановской областной Думы, координатор проекта Марина Дмитриева.

(2024)|Фото: пресс-служба Ивановской областной думы

Марина Дмитриева отметила, что проект «Детское пространство 37» был инициирован депутатами Ивановской областной Думы в 2021 году.

(2024)|Фото: пресс-служба Ивановской областной думы

На первых двух этапах было создано 28 площадок, в этом году подобная инфраструктура появится еще в 30 дошкольных учреждениях региона. Благодаря губернатору Ивановской области Станиславу Воскресенскому сумма финансирования увеличена: на каждый объект выделено по 3,3 млн рублей. Марина Дмитриева подчеркнула, что в проекте участвуют не только городские округа, но также и детские сады в сельской местности.

По словам спикера регионального парламента, в создании площадок активное участие принимают воспитатели и родители детей.

«И на этапе разработки эскизов, выборе оборудования, и на этапе его установки, и когда проходила общественная приемка мы встречались, обменивались идеями и впечатлениями. Всем хотелось сделать для наших ребятишек настоящий подарок», – добавила Марина Дмитриева.

(2024)|Фото: пресс-служба Ивановской областной думы

Отметим, что дети под контролем педагогов уже в первые дни опробовали все элементы развивающего оборудования новых площадок, а в поселке Ильинское-Хованское даже поиграли в футбол.

(2024)|Фото: пресс-служба Ивановской областной думы

Как сообщили в пресс-службе Ивановской областной Думы, парламентом совместно с региональным департаментом образования и науки в этом году проведен конкурс методических разработок по физическому развитию детей дошкольного возраста «Спортландия – 2024» для педагогических коллективов дошкольных образовательных организаций, участников проекта «Детское пространство 37». Отобраны семь финалистов, которые представили коллегам свои разработки в ходе открытых уроков. Подведение итогов конкурса состоится на XI межрегиональном форуме педагогов дошкольного образования, который пройдет в Кинешме 19 сентября.

Теги: марина дмитриева, ивановская областная дума, детское пространство 37, детские сады, спортплощадки


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