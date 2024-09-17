Китайская компания планирует инвестировать около 100 млн юаней в производство в Тюменской области

Китайская компания "Интеллектуальное бурение Тайхэ Шэньси" планирует инвестировать около 100 млн юаней (что составляет около 1,3 млрд рублей) в производство на территории Тюменской области. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на председателя правления компании Ван Ихуна.

Заявление было сделано во время Промышленно-энергетического форума, который проходит в эти дни в Тюмени.

На первоначальном этапе может быть вложено 50 млн юаней, добавил он. Компания надеется, что к моменту реализации проекта правительства двух стран решат вопрос денежных переводов.

В рамках форума компания подписала дорожную карту с Ассоциацией "Нефтегазовый кластер Тюменской области", в рамках которой планируется в 2025 году создать завод по выпуску бурильных труб на территории юга Тюменской области. В дальнейшем планируется производить автомобильные и прицепные буровые установки.

"Тайхэ Шэньси" - национальное высокотехнологичное предприятие Китая. Компания специализируется на проектировании и производстве интеллектуального бурового оборудования.