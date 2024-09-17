Директора парка "Патриот" отправили под домашний арест

235-й гарнизонный военный суд выпустил из СИЗО и отправил под домашний арест директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова по делу о хищении.

Его освободили из-под стражи в зале суда, передает РИА Новости.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме по просьбе защиты. Адвокаты заявили, что в ходе слушания будут рассматриваться вопросы о здоровье Ахмедова.

Напомним, Главное военное следственное управление СК предъявило обвинение в хищении более 30 млн рублей бюджетных средств директору парка "Патриот" - полковнику в отставке Вячеславу Ахмедову, а также замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майору Владимиру Шестерову. По версии следствия, деньги похищались путем оплаты непоставленных товаров и невыполненных работ.

Ранее сообщалось, что Шестеров в связи с проблемами со здоровьем будет находиться под домашним арестом в доме в Рузском районе Подмосковья.