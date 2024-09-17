"Не гангстеры, а русские". На Урале военком объяснил видео с пачками денег и травматом

Военный комиссар Каменска-Уральского и Каменского района Свердловской области 46-летний Олег Цибух рассказал о создании скандального видео "Мы гангстеры? Нет, мы русские!", которое он записал. По его словам, ни к какой коррупции пачки денег на записи отношения не имеют, а видео было снято на эмоциях еще год назад.

Напомним, что недавно в сети появилось видео, где Цибух едет с кем-то в машине, показывает крупные пачки денег и говорит: "Мы гангстеры? Нет, мы русские. Ребята, полный портфель бабла и мы с пушкой. Нам по**** (все равно - прим. ред.)". После этого военкома начали обвинять в коррупции, пьянстве и неадекватном поведении.

После этого Цибух поспешил объясниться, заявив, что видео было снято еще год назад, когда он работал учителем ОБЖ и получил выплату на покупку жилья. Как передает его слова Telegram-канал Baza, выплату производило Минобороны, так как военком ранее служил в Чечне и Сирии. Спустя семь лет, 2 декабря 2023 года мужчина вместе с другом наконец забрал часть денег из банка и поехал вносить первый платеж за квартиру. Пистолет же Цибух взял с собой, чтобы не беспокоиться о безопасности. Разрешение на него у мужчины имеется.

"Я был на эмоциях, поймите правильно, я таких денег в жизни не видел. Я был очень рад, очень", - заявил Цибух, отметив, что снял видео в шутку для родных и друзей.

Как оказалось, отправлять подобное нельзя даже самым близким. 1,5 года о видео ничего не было известно, однако спустя всего два месяца после назначения Цибуха военным комиссаром (в июле 2024 года), оно появилось в сети. Главный герой записи утверждает, что в отношении него официально никаких проверок не проводится, однако принимает тот факт, что скандал может помешать его дальнейшей работе.

"Если я уйду, я не боюсь, пускай, кто это делает, сам идет работает, это очень тяжело морально. У меня два высших образования, мне 46 лет, я за себя не переживаю. Я переживаю за людей, которых я брошу", - добавил Цибух.