На Урале водители "скорой" заявили о неравных условиях оплаты труда

В уральском городе Полевской водители "скорой помощи" смогли получить положенную зарплату только через суд. В ситуации пришлось разбираться прокурорам.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в надзорное ведомство поступило коллективное обращение от четырех водителей "скорой помощи" Полевской центральной городской больницы. Шоферы заявили о неравных условиях оплаты труда в учреждении и невыплате годовой премии. После этого прокуратура организовала проверку.

Было установлено, что в трудовых договорах обратившихся водителей нет положения об установлении фиксированных персональных повышающих коэффициентов. При этом выяснилось, что в договорах других водителей "скорой" этой же больницы при идентичных обязанностях коэффициент установлен. Это повлекло неначисление заявителям зарплаты за работу в период с сентября по декабрь 2023 года.

Прокуратура подала иск в суд в интересах обратившихся работников. Речь шла о взыскании с больницы невыплаченной зарплаты, а также компенсации морального вреда. В итоге Полевской городской суд удовлетворил исковые требования частично, взыскав в пользу водителей более 470 тысяч рублей.