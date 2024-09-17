В Тюмени завершается реставрация Церкви Спаса

В Тюмени завершается реставрация Церкви Спаса, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Здание не использовалось по назначению почти сто лет. Работы на этом объекте культурного наследия федерального значения начались в 2020 году.

В мае 2020 года губернатор Тюменской области Александр Моор оценил ход реставрации. Специалисты регионального комитета по культурному наследию рассказали, что живопись в хорошем состоянии благодаря стараниям неизвестных людей, которые в годы гонений на Церковь буквально "спрятали" ее под слоями бумаги и краски.

"Реставраторы рассказали, что живопись дошла до нас в хорошем состоянии благодаря стараниям неизвестных людей, которые в годы гонений на Церковь буквально «спрятали» ее под слоями бумаги и краски. Даже в своем нынешнем виде роспись поразила меня сложностью и яркими цветами. Уверен, что возрождение одного из красивейших православных храмов Тюмени и памятника архитектуры федерального значения станет событием для всех жителей региона, вне зависимости от их вероисповедания", - написал тогда Александр Моор в своих соцсетях.

После завершения и приемки работ объект будет передан в пользование Русской православной церкви.