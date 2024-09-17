Минобрнауки поддержало введение устной части в экзамен для трудовых мигрантов

Минобрнауки РФ поддержало предложение о дополнении экзамена по русскому языку для трудовых мигрантов устной частью. Об этом говорится в ответе замминистра Константина Могилевского на обращение депутата Госдумы Сарданы Авксентьевой, передает ТАСС.

При этом в ведомстве подчеркнули, что для этого будет необходимо внести поправки в положение правительства о проведении экзамена.

В апреле Рособрнадзор заявил, что в экзамен по русскому языку для мигрантов могут включить обязательную проверку устной речи. Сейчас проверка устной речи мигранта при получении разрешения на работу или патента не предусмотрена.

Напомним, по данным Высшей школы современных социальных наук МГУ, в России находятся как минимум 2 млн нелегальных мигрантов и как минимум 1 млн мигрантов, которые практически не говорят на русском языке, но при этом имеют сертификаты. Особой проблемой является то, что такие иностранцы, как правило, формируют анклавы, и вслед за этим начинается изменение этнического состава в школах.