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Фото: Накануне.RU

ЧМТ, перелом позвонка и разрыв печени. 12-летнюю школьницу перевели на ИВЛ после нападения под Екатеринбургом

12-летней школьнице, которую накануне нашли избитой недалеко от ее дома в селе Мостовское, провели трепанацию черепа. Сейчас ребенок подключен к аппарату ИВЛ, ее состояние стабильно тяжелое.

Как сообщает "КП-Екатеринбург" со ссылкой на осведомленный источник, у девочки диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, грудной клетки, компрессионный перелом одного позвонка, частичный разрыв печени, а также множественные ссадины. Помимо этого, предполагается, что был порван и желчный пузырь. На данный момент следователи придерживаются версии, что ребенка оглушили камнем и оттащили в лес.

Напомним, что ребенок пропал вечером воскресенья, после того как ушла провожать домой подругу. Девочку нашли без сознания ночью в 7 м. от тропинки недалеко от ее дома. Позднее общественности стало известно, что школьниц провожала друзей вместе с 15-летним соседом, который и стал главным подозреваемым. Что могло толкнуть подростка на подобное неизвестно.

Мама мальчика утверждает, что ее сын в тот день проводил друзей вместе с девочкой, а после вернулся домой. Пострадавшая, по его словам, отстала, так как решила по пути домой зайти в магазин, где купила газировку и чипсы. Девочку, по словам матери подозреваемого, действительно видели в магазине.

По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ. Глава СК России Александр Бастрыкин также потребовал доложить о ходе расследования.

Теги: Мостовское, ИВЛ, школьница, нападение


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