Экс-депутат Рады стал сенатором РФ

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин назначил бывшего депутата Рады Андрея Деркача сенатором в Совет Федерации.

Деркач был депутатом Рады целых 25 лет - с 1998 по 2023 год, после начала СВО получил российское гражданство. Его отец был главой СБУ. В 2020 году получил известность благодаря публикации аудиозаписей разговоров Петра Порошенко с тогдашним вице-президентом США Джо Байденом, о чем неоднократно писало Накануне.RU.

Политолог Сергей Марков считает, что назначение Деркача логичное и осознанное. В 2021 году на Украине он создал сеть охранных предприятий, которые должны были помочь армии России взять под контроль органы власти в областных центрах. Является защитником православия. А украинским чиновникам как бы дан сигнал: помогайте армии России - и будете сенатором в России.

На Украине на Деркача возбуждено уголовное дело, он объявлен в международный розыск за "подрывную деятельность против Украины в 2019-2022 гг.". В сети, однако, многие недоумевают из-за назначения Деркача, который явно не является знатоком российского законодательства.