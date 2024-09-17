В Екатеринбурге из-за теплой погоды продлили работу фонтанов

В 2024 году сезон фонтанов в Екатеринбурге решено продлить из-за теплой солнечной погоды. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Изначально сотрудники МБУ "Водоотведение и искусственные сооружения" планировали отключить все фонтаны к 15 сентября. Однако из-за хорошей погоды решено сделать это почти на неделю позже.

Как уточнили в мэрии, на сегодняшний день в городе еще работают три фонтана. Это "Каменный цветок" на площади Труда, в сквере Попова и в Дендропарке на улице 8 Марта. При этом первые два из них выключат до весны уже в ближайший четверг. А фонтан в Дендропарке проработает до воскресенья, если не подведет погода.