Доходы тундровиков от сдачи оленей на убойные комплексы вырастут

Доходы тундровиков от сдачи оленей на убойные комплексы вырастут.

В округе подняли закупочную стоимость оленины, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального правительства. Стоимость закупа оленины первой категории поднимется с 450 до 500 рублей, второй категории – со 150 до 250 рублей.

Повышение цены на закуп мяса – одна из мер поддержки коренного населения, которые войдут в дорожную карту. Ее предложили сами тундровики во время летних встреч с рабочей группой правительства. Работа ведётся по поручению губернатора Дмитрия Артюхова.

Тундровики заметят изменения уже в эту убойную кампанию.