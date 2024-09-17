План подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне разрабатывают в Астраханской области

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин провел совещание по вопросу подготовки и проведения мероприятий, посвященных грядущему 80-летию Победы. Одной из главных тем стало рассмотрение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны. В регионе их проживает 919.

«Необходимо окружить каждого участника и ветерана войны вниманием. Для тех, кто в силу возраста и состояния здоровья не выходит из дома, нужно организовать поздравление на дому. И, конечно, оказать помощь по хозяйству», – отметил глава региона.

Кроме ежегодных акций к 9 мая в регионе запланированы более 300 мероприятий, ключевыми из которых станут научно-практическая конференция «Астраханские краеведческие чтения», Международный литературный фестиваль для детей и молодежи, премьеры спектаклей военной тематики и концертные программы. В разработке плана принимали участие представители общественных организаций, национальных и молодежных объединений.

«В дни празднования Дня Победы традиционно совместно с администрацией города будет реализован проект по организации выездных концертов «Фронтовые бригады», – сообщила первый заместитель министра культуры Астраханской области Лариса Васильева.

Игорь Бабушкин подчеркнул, что необходимо усилить работу по проведению патриотических мероприятий с участием молодежи, охватить максимальное количество школьников и студентов.

Отдельное внимание на совещании было уделено благоустройству территорий у памятников и мемориалов. На территории Астраханской области находится 86 воинских захоронений, 275 обелисков и памятников. Губернатор поручил установить стелу «Город трудовой доблести», которая увековечит память о подвиге наших земляков в годы Великой Отечественной. После решения Президента России присвоить Астрахани это звание, жителями было выбрано место на площадке у Центрального стадиона для размещения памятного знака. К весне 2025 года мемориал будет открыт и доступен для всех.