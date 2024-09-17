В "Кольцово" провели учения на случай третьего "Чуда на поле"

Сотрудники аэропорта "Кольцово" отрепетировали действия при аварийной посадке самолета и необходимости его эвакуации. О том, как прошли учения, рассказали в пресс-службе аэропорта.

По легенде, воздушному судну необходимо произвести аварийную посадку, однако в этот момент подламывается одна из стоек шасси. Теперь переносить самолет придется специалистам службы наземного обслуживания "Кольцово".

"Для эвакуации аварийного борта используют воздушные баллоны - аварийные пневмотканевые подъемники. Они работают как домкрат, позволяя поднимать до 40 тонн. К слову, общий вес "аварийного борта" превышает 55 тонн", - рассказывают в пресс-службе.

Как только борт "поддомкратили", наступает время аэродромного тягача, который подкатывает под его крыло эвакуационный прицеп. Уже в таком виде воздушное судно можно транспортировать в ангар или на место стоянки, где специалисты займутся его ремонтом.

Напомним, что последнее "чудо на поле" произошло в сентябре прошлого года под Новосибирском. Целый год Airbus A320 "Уральских авиалиний" простоял в поле и только недавно было принято решение разобрать судно, а детали использовать в других самолетах.

Самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, экстренно приземлился в поле из-за ошибки пилотов. В предварительных отчетах Росавиации после расшифровки черных ящиков указано, что капитан Сергей Белов и второй пилот Эдуард Семенов не посмотрели на индикаторы, которые указывали, что они летят с выпущенными шасси. Экипаж отстранили, а пилоты до последнего хватались за свое место в компании.

Позднее появилась новость о том, что с авиаперевозчика могут спросить 1,2 млн рублей за ущерб, понесенный колхозом, ведь из-за посадки пришлось на долгое время оградить 60 га территории.