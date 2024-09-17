Тюменца арестовали за нацистские лозунги в экстремистском паблике

30-летнего тюменца Андрея Якубца арестовали за пропаганду экстремистской организации, сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

В Telegram он опубликовал нацистскую атрибутику и символику экстремистской организации. В чате украинских нацистов он опубликовал лозунг, который, согласно распоряжению Минюста России, является атрибутикой и символикой нацистских организаций.



При рассмотрении дела Якубец признал свою вину в совершении административного правонарушения. Суд отправил его под арест на 10 суток и оштрафовал на 30 тыс. руб.



По закону, под демонстрацией атрибутики или символики экстремистских организаций понимается ее публичное выставление, показ, ношение, вывешивание, изображение, воспроизведение на страницах печатных изданий или в фото-, кино- и видеоматериалах, тиражирование и другие действия, делающие ее восприятие доступным для окружающих.