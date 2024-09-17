Парламент Франции одобрил начало процедуры импичмента Макрона

Бюро Национального собрания (нижняя палата парламента) Франции одобрило проект резолюции о запуске процедуры импичмента в отношении президента страны Эммануэля Макрона, пишет газета Parisien.

Предложение об отстранении Макрона от власти было выдвинуто левой партией "Непокорившаяся Франция". Ранее она, несмотря на победу на парламентских выборах, оказалась исключена из процесса формирования правительства.

Теперь резолюцию должен одобрить законодательный комитет из 73 депутатов, где у левых всего 24 места. После этого за документ должны проголосовать две трети Национального собрания. Аналогичные процедуры должны пройти и в сенате, где у левых нет большинства, пишет "Газета.ру". Если сенат одобрит резолюцию, обе палаты соберутся на совместное заседание, и в случае успешного голосования президент будет немедленно отстранен от должности.