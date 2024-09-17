Более 3,7 тысячи астраханцев в рамках акции «Вода России» очистили почти 350 км берегов водных объектов

За период с апреля по август 2024 года астраханские активисты очистили от мусора почти 350 километров берегов водных объектов. Уборки прошли на 55 различных водоёмах. По итогам 180 мероприятий с берегов собрано более 1000 кубометров отходов, сообщает Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области.

В регионе Всероссийская акция «Вода России» реализуется при поддержке областной службы природопользования и органов местного самоуправления.

В рамках природоохранной инициативы жители региона приводят в порядок береговые полосы рек, ильменей, ериков, каналов и других водоёмов. Мероприятия проходят как в населённых пунктах, так и на популярных у туристов местах отдыха, прилегающих к водным объектам. Уборки берегов будут проводиться до конца октября.

Всероссийская акция «Вода России» является частью федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». С 2019 года её поддержали более 26 тысяч астраханцев, усилиями которых было очищено от мусора почти 3,5 тысячи километров берегов водных объектов.