17 Сентября 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В России авиабилеты подорожали на треть

В августе 2024 г. авиабилеты в эконом-класс подорожали в России на 30%.

Индекс цен на перелеты в "экономе" самолетов российских авиакомпаний в августе 2024-го вырос на 29,79% к августу 2023-го, следует из статистики Росстата. Последний летний месяц 2024-го оказался максимальным по темпам роста стоимости: в июне индекс на перелеты рос на 24,3% к июню прошлого года, в июле – на 28,3%. Резкий рост цен на перелеты – на 34-42% в годовом выражении – наблюдался в январе-феврале 2024-го, пишет РБК.

В июле министр транспорта Роман Старовойт заявил, что сильного удорожания авиабилетов в России не будет. И уже в августе российские авиаперевозчики предупредили о последствиях резкого роста цен на авиакеросин и рисках его локального дефицита в стране. Отмечалось, что расходы на топливо могут отразиться на доступности перелетов. Также рост цен фиксируется из-за удорожания покупки и ввоза в Россию запчастей для импортных самолетов, тогда как отечественные гражданские лайнеры в России пока не производятся, несмотря на наличие программы по строительству 1000 судов к 2030 году.

Теги: Авиабилеты, эконом-класс, цена


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