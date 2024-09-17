В Кремле не получали обращений от жителей Суджи об открытии гумкоридора

В Кремле не получали обращений от жителей временно занятого украинскими формированиями города Суджи Курской области.

"Мы не видели, к сожалению, и ничего не получали на этот счет", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

"Я, честно говоря, первый раз об этом слышу", - добавил представитель Кремля, отвечая на вопрос о приписываемом суджанам видеообращении с просьбой об открытии гуманитарного коридора.

Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа. 7 августа глава Генштаба Валерий Герасимов пообещал президенту России Владимиру Путину разгромить части Вооруженных сил Украины, которые проникли в регион. По официальной информации российских властей на 12 августа (более свежие данные не озвучивались), 28 населенных пунктов были заняты ВСУ, примерно о 2 тыс. их жителей властям ничего неизвестно.

16 сентября Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие освободили два населенных пункта в Курской области. На прошлой неделе ВС РФ вернули под свой контроль десять населенных пунктов приграничного региона.