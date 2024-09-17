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Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

В Госдуме сообщили, нужна ли мобилизация из-за увеличения армии

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов высказался о том, будет ли мобилизация из-за увеличения штатной численности солдат армии России.
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Мобилизация для увеличения штатной численности армии не нужна, ряды будут пополняться за счет контрактников, заявил telegram-каналу Shot Картаполов.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил новую штатную численность вооруженных сил.

"Увеличить штатную численность Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 2 млн 389 тыс. 130 единиц, в том числе 1 млн 500 тыс. военнослужащих", - говорится в документе, который вступает в силу с 1 декабря 2024 г.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, почему увеличено количество солдат армии России.

"Это вызвано чрезвычайно враждебной обстановкой на западных рубежах и нестабильностью на восточных рубежах, поэтому это требует к принятию соответствующих мер", - сказал Песков.

Теги: Андрей Картаполов, мобилизация, армия, увеличение


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