В уральском городе грибники нашли в лесу боевой снаряд

В уральском городе Реж на улице обнаружили боевой артиллерийский снаряд. Находку уничтожили взрывотехники.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области, в понедельник сотрудникам ведомства поступил сигнал, что в лесном массиве вблизи улицы Курской в Реже местными жителями во время сбора грибов обнаружен предмет, схожий со снарядом. Для идентификации находки на место выехала инженерно-техническая группа ОМОН.

Росгвардейцы обследовали предмет и установили, что это действительно 80-миллиметровый, покрытый следами коррозии артиллерийский снаряд с взрывателем. Он мог представлять угрозу для населения. С соблюдением всех необходимых мер безопасности боеприпас был транспортирован и уничтожен.

Напомним, недавно в другом уральском городе – Богдановиче – нашли целую гору из 73 артиллерийских снарядов.