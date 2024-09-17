В Кремле объяснили, зачем Путин увеличил армию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, почему увеличено количество солдат армии России.

"Это вызвано чрезвычайно враждебной обстановкой на западных рубежах и нестабильностью на восточных рубежах, поэтому это требует к принятию соответствующих мер", - приводит "Ъ" слова Пескова.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил новую штатную численность вооруженных сил.

"Увеличить штатную численность Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 2 млн 389 тыс. 130 единиц, в том числе 1 млн 500 тыс. военнослужащих", - говорится в документе, который вступает в силу с 1 декабря 2024 г.

В декабре 2023 г. Путин уже подписал указ, расширяющий численность военнослужащих российской армии. Согласно документу, вступившему в силу в момент подписания, штатная численность ВС РФ должна была составить 2,2 млн человек, в том числе 1 млн 320 тыс. военнослужащих. Таким образом, количество военных увеличивалось на 170 тыс. человек. Указ предусматривал и выделение Министерству обороны дополнительных бюджетных средств. МО РФ уточнило, что добирать 170 тысяч военных будут постепенно и за счет контрактников.