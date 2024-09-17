17 Сентября 2024
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Фото: Накануне.RU

Люди должны платить, чтобы вода была хотя бы иногда, заявил Пушилин

В ДНР люди должны теперь платить за воду, чтобы оплачивать работу по поддержанию системы водоснабжения хотя бы в нынешнем состоянии. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин на телеканале "Россия-24".

Как сообщалось, с августа в ДНР задним числом ввели плату за воду. Так решила некая "рабочая группа по реализации специального инфраструктурного проекта". Кто эти люди, неизвестно. Никакой документ так и не был опубликован. При этом при отсутствии счетчиков начисления будут производиться по "суточной норме потребления в день осуществления подачи воды", то есть как за круглосуточную подачу, а если воды вообще нет, то по "суточной норме потребления по уличной колонке в день осуществления подачи воды" — 40-60 литров в сутки с человека (в разных городах по-разному). То есть за то, что люди где-то раздобудут воду и притащат ее домой, будут взимать деньги - примерно 70 рублей в месяц с человека. А отсутствие воды нужно будет доказать, вызвав специалиста, который это должен зафиксировать. При отсутствии счетчика будут считать, что один человек потребляет более 300 литров в сутки - это около 500 рублей в месяц.

Как сказал Пушилин, плата вводится, чтобы ремонтировать сети и поддерживать систему водоснабжения.

"Даже с учетом непопулярности этого решения это единственная возможность выстроить работу, чтобы мы были обеспечены водой и чтобы водопотери минимизировать. Воды по-прежнему не хватает", - сказал Пушилин.

Первый зампредседателя Правительства ДНР Андрей Чертков сообщил, решение о возобновлении взимания оплаты за воду во многом продиктовано окончанием федерального дотирования. Нужно продолжать ремонт труб, а денег нет. Поэтому все это ложится на плечи населения.

Сейчас вода в Донецке, Макеевке и других городах ДНР подается на несколько часов вечером и зачастую не очень хорошего качества.

Теги: днр, вода, плата, денис пушилин


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