Секретная служба не проверила гольф-клуб перед покушением на Трампа

Появилась новая возможная подробность про сорванное покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Вероятно, речь может идти о том, что Секретная служба не проверила, безопасен ли гольф-клуб, куда потом приехал на отдых Трамп.

В то время, как исполняющий обязанности директора агентства поблагодарил агента Секретной службы за предотвращение причинения вреда Трампу, ФБР сообщило, что данные с мобильного телефона стрелка указывают на то, что он провел почти 12 часов вблизи поля для гольфа до того, как направить винтовку в сторону Трампа, пишет The New York times.

Напомним, кандидат в президенты США Дональд Трамп пережил второе покушение, случившееся примерно через два месяца после первого. На этот раз его пытались атаковать в гольф-клубе во Флориде. Власти расценивают случившееся именно как попытку покушения на политика. Сын политика Дональд Трамп – младший уточнил, что возле места ЧП нашли автомат АК-47. Позже выяснилось, что подозреваемый, Райан Уэсли Рут, выражал намерение убить лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына.