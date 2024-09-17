На платных парковках Екатеринбурга поставят комплексы для борьбы с закрытыми номерами

На платных парковках Екатеринбурга изменится способ фиксации и будут установлены новые комплексы камер. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как пояснили в мэрии, если раньше автовладельцы, которые хотели избежать штрафа за неоплаченное парковочное место, закрывали номера на своих машинах, то теперь сделать этого не получится. Новые стационарные дорожные комплексы камер будет фиксировать момент как заезда на платное место, так и выезда с него.

"Если во время движения номера машины закрыты посторонними предметами, то это грозит еще более серьезными штрафами – вплоть до лишения водителя прав. За соблюдением правил будут следить сотрудники ГАИ", - отметили в администрации.

Там уточнили, что такие комплексы установят на самых популярных парковках Екатеринбурга. Кроме этого, в ближайшее время на улицах города появятся специальные треноги, которые будут отмечать, если водитель за рулем говорит по телефону.