"Пил водку и пиво, дальше не помню". Подозреваемый в избиении 9-летней девочки в Екатеринбурге дал показания полиции

54-летний житель Екатеринбурга, подозреваемый в избиении 9-летней девочки в местном "Магните", дал показания полиции и извинился перед ребенком и его семьей. Подробности Накануне.RU рассказал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Судя по видео, опубликованному в местных Telegram-каналах, мужчина стоял на кассе самообслуживания. Сначала его действия были направлены в сторону сотрудника магазина, которого дебошир схватил за руку. Затем он обернулся на двух детей, которые стояли за ним, и с силой ударил девочку по голове. Ребенок упал на пол, затем быстро встал и убежал вместе с другом, когда мужчина погнался за ними.

Ранее представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что нападавшим оказался ранее судимый, безработный 54-летний местный житель, который неоднократно привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство. По словам Горелых, мужчину удалось задержать по горячим следам в собственной квартире. О том, что напал на ребенка он не помнит.

"В настоящее время "горный орел" с неадекватным поведением в общественных местах блеющим голосом дает объяснение сыщикам и утверждает, что ничего якобы не помнит, так как накануне выпил бутылку водки и пива. Вероятно, потом он отправился в магазин за дополнительной порцией "огненной воды", где на пути и повстречал ребенка, которого в злобной ярости зачем-то избил. Когда пары дурмана в дежурной части выветрились, задержанный жалобно сказал, что у него у самого двое детей, и как такое стало возможным ума не приложит. После чего попросил прощения у родителей малышки, при этом дал понять, что справедливый гнев отца потерпевшей девочки ему абсолютно понятен", - отметил полковник Горелых.

Представители МВД привлекли задержанного жителя микрорайона Химмаш к административной ответственности. По данному факту оперативно возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ - хулиганство. Проводятся необходимые следственные мероприятия.