В Тюменской области полицейские устроили погоню со стрельбой за пьяным водителем

Пьяного водителя удалось остановить под Тюменью, пробив ему колеса выстрелами, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Инцидент произошел накануне, около 04.00, автомобиль не остановился по требованию полка ДПС Госавтоинспекции. Они начали преследование автомобиля, которое продолжалось по нескольким магистральным улицам Тюмени, к преследованию подключились еще пять нарядов ДПС.

Водитель "семерки" неоднократно нарушил ПДД, выезжая на встречную полосу и проезжая перекрестки на красный свет. Когда автомобиль выехал на федеральную автодорогу Курган - Тюмень, автоинспекторы приняли решение стрелять по колесам. Выбрав момент, когда рядом не будет других автомобилей, они применили огнестрельное оружие и пробили колеса "семерки". На 191-м километре автодороги машина остановилась, из нее выскочили четверо мужчин, они были задержаны.



За рулем находился 20-летний нетрезвый "бесправник", показания алкотестера составили 0,55 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.