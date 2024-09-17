От Астрахани до Голливуда - к 85-летию выдающегося Владимира Меньшова

17 сентября в Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» в Астрахани состоится встреча «Самый народный режиссёр», приуроченная к 85-летию со дня рождения российского кинорежиссёра Владимира Меньшова, сообщили в министерстве культуры региона.

Детство и юность Владимира Валентиновича прошли в Астрахани. В местном драматическом театре он делал свои первые актерские шаги. И всегда с теплотой вспоминал Астрахань: здесь он наслаждался теплой Волгой и ярким солнцем, здесь встретил первую любовь, здесь ждал понедельник, чтобы бежать на очередной киносеанс в кинотеатр «Октябрь».

Меньшов был не только талантливым режиссёром, но и актёром, сценаристом, педагогом. Он получил Государственную премию имени Крупской и премию «Оскар», а также звание народного артиста РСФСР. Ну, и самое главное, Меньшов всегда на своем творческом пути был народным любимцем.

На встрече в Астрахани участникам расскажут о детстве и юности Меньшова, его мечте снимать своё кино и её осуществлении. Ведущие расскажут о любимых ролях Владимира Валентиновича и его работе с известными актёрами. Участники узнают интересные детали о том, как создавались фильмы «Москва слезам не верит» и «Любовь и голуби». Гости увидят отрывки из этих фильмов, вспомнят актеров и песни из этих фильмов.