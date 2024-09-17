В Госдуме предложили проводить в школах анонимные опросы для борьбы с буллингом

Член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова предложила проводить в школах анонимные опросы для борьбы с буллингом. Обращение направлено вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, передает ТАСС.

Согласно инициативе депутата, школьников каждый год будут спрашивать про травлю и издевательства со стороны других учеников и учителей. Предполагается, что таким образом появится возможность выявлять наиболее неблагополучные школы, которые находятся в «красной зоне» риска. В такие учебные заведения планируют направлять психологов для проведения профилактической работы.

Предложение Скрозниковой последовало после нападения ученика коррекционной школы Челябинска с молотком на одноклассников и педагогов. Уголовные дела возбуждены по статьям "Организация убийства" и "Халатность". Сообщалось, что имеются подозрения на психическое заболевание у 13-летнего школьника.