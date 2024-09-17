17 Сентября 2024
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Двух детей, пострадавших от нападения на школу в Челябинске, переведут в Москву

Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова сообщила, что в Москву могут эвакуировать детей, пострадавших от рук напавшего на школу №68 ученика.

"Двое детей находятся в стабильном состоянии, их прооперировали, телемедицина была, есть согласие родителей на перевоз их сюда, в Москву. Одного ребенка тоже прооперировали, средней степени тяжести, родители не дают разрешение на транспортировку", - сказала ТАСС Львова-Белова.

Нападение на школу произошло 16 сентября. Есть пострадавшие. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил правоохранительным органам, министерству образования, администрации города, уполномоченному по правам ребенка детально разобраться в ситуации и провести проверки во всех образовательных организациях. СКР начал расследование обстоятельств нападения на школу. Уголовные дела возбуждены по статьям "Организация убийства" и "Халатность". Также имеются подозрения на психическое заболевание у школьника.

Теги: Школа №68, Челябинск, пострадавшие, дети


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