17 Сентября 2024
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Фото: Дима Зимарев / &quot;Чойс&quot;

Сималендовский лев с золотыми яйцами готовится к переезду с Челябинского тракта

Статую льва с золотыми яйцами от компании "Сима-ленд" перевозят с Челябинского тракта. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в пресс-службе компании.

О том, что скульптуру решили разобрать, стало известно накануне от проезжавших мимо водителей. В какой-то момент гордого льва "уложили" возле постамента и начали "расчленять". Очевидцы предположили, что это дело рук вандалов, однако в "Сима-ленде" опровергли эти домыслы, сообщив, что лев просто переезжает на новое место. Куда именно, компания пока не раскрывает.

Напомним, лев появился на Вайнера в начале октября 2023 года в качестве подарка горожанам от бизнесмена Андрея Симановского. По словам представителей "Сима-ленда", идея скульптуры появилась по некой аналогии с установки подобной статуи быка на Уолл-стрит в Нью-Йорке и в Шанхае. В компании не скрывают, что их привлекло то, какие очереди собираются в США, чтобы погладить "золотые яйца" быка для финансовой удачи. Однако для скульптуры Екатеринбурга был выбран гигантский лев, который, по утверждению "Сима-ленда", 30 тыс. лет назад проживал на Урале. Это не единственное отличие от нью-йоркской статуи - у екатеринбургской гениталии оказались в три раза больше.

Горожане подарок не оценили, потребовали общественных обсуждений перед установкой скульптур в центре города и создали петицию за демонтаж объекта. Вступилась за льва телеведущая Ксения Собчак, назвав екатеринбуржцев "занудами". Несмотря на это, скульптуру все же перевезли на Челябинский тракт всего через несколько дней с установки на Вайнера.

Теги: Сима-ленд, Челябинский тракт, лев, золотые яйца, разбор


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