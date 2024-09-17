Медведев предложил создать базу врагов России

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил создать базу врагов России. Так он высказался об исторической памяти и неотвратимой мести.

"Надо использовать известное оружие противника. Несмотря на ряд очевидных правовых вопросов, стоит подумать о создании открытой общественной базы наших врагов с указанием их персональных данных. Для вполне прикладных целей", - написал бывший президент России в своем telegram-канале.

Он также сказал о необходимости помнить о "преступных призывах отдельных западных уродцев" и готовиться к возмездию. Сюда, по мнению политика, относятся акты возмездия Союза ССР и России. Медведев привел фамилии Троцкого, Коновальца, Бандеры.

"Тут главное – неотвратимость. Не так важно, когда именно придёт расплата. Важна её неизбежность", - полагает Медведев.