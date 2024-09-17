Бастрыкину доложат об очередном нападении мигрантов на ребенка в Екатеринбурге

Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину будет доложено об очередном нападении мигрантов на ребенка в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, из соцмедиа стало известно, что в столице Урала дети мигрантов причинили телесные повреждения несовершеннолетнему ребенку. По данному факту в СК России по Свердловской области сейчас проводится проверка. Речь может идти о статье 116 УК РФ – "Побои".

Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя областного СКР Константину Мирошниченко представить доклад о ходе проверки и уже установленных обстоятельствах.

По данным Telegram-каналов, инцидент произошел в середине сентября на улице Софьи Перовской. Примечательно, что в конце августа на этой же улице дети мигрантов толпой избили мальчика. На этот случай также обращал внимание Бастрыкин, он поручал возбудить уголовное дело.