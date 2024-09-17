Пермский музыкант Андрей Ширман пытается добиться регистрации товарного знака ШИРМАН и SHIRMAN

Уроженец Перми, российский музыкант Андрей Ширман (DJ Smash) обратился в суд по интеллектуальным правам с иском к Роспатенту. Он не согласен с решением организации, которая отказала ему в регистрации товарного знака под обозначением"ШИРМАН" и SHIRMAN для ресторанной, развлекательной и другой деятельности, сообщает "Ъ-Прикамье".

Заявитель настаивает, что в этих сферах фамилия Ширман, которая является в России редкой, ассоциируется практически исключительно с ним. Ведомство с ним не согласилось, указав, что знак не обладает различительной способностью. Его регистрация может нарушить права других Ширманов, которые захотят заняться бизнесом в этих сферах.

Заявление в суд было принято к производству в конце прошлого месяца.